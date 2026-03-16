МЧС России сообщило о гибели шести человек при сходе снега с крыш за две недели

В России при сходе снега с крыш и обрушениях кровель за последние две недели погибли шесть человек. Еще десять — пострадали. Об этом сообщила пресс-служба МЧС. За это время в 22 регионах зафиксировали 52 подобных происшествия.

Днем 13 марта на девочку 2024 года рождения, находившуюся с отцом возле частного дома на садовом участке в Перми, сошла снежно-ледяная масса с крыши. Ребенок скончался в больнице.

Еще один смертельный случай произошел в тот же день в Удмуртии. В деревне Малая Бодья Малопургинского района 58-летнюю женщину засыпало снегом во время уборки территории.