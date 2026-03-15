В Перми погиб малолетний ребенок из-за падения снега с крыши дома

Следственный отдел по Орджоникидзевскому району возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю. Следствием установлено, что днем 13 марта на девочку 2024 года рождения, которая находилась с отцом у частного дома на садовом участке, сошла с кровли снежно-ледяная масса. В результате полученных повреждений ребенок скончался в лечебном учреждении.

Следователем проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Допрошены свидетели и очевидцы.