Жительницу Удмуртии насмерть завалило снегом во время уборки двора

58-летнюю жительницу Удмуртии насмерть завалило снегом во время уборки территории. Это произошло 13 марта в деревне Малая Бодья в Малопургинском районе, сообщил во «ВКонтакте» глава муниципалитета Александр Деев.

Тело погибшей откопали соседи. В дальнейшем они вызвали экстренные службы. На место приехала бригада скорой помощи. Врачи констатировали смерть.

«Как бы часто это ни звучало: снег на крышах смертельно опасен. В частном секторе ответственность за своевременную очистку кровли лежит на самих жителях. Работы должны проводиться с учетом всех требований норм и правил техники безопасности. Не рискуйте жизнью и здоровьем — ни своим, ни чужим»,— напомнил господин Деев.

Напомним, днем 13 марта из-за схода снежной массы в Воткинском районе пострадали два 10-летних мальчика. Несовершеннолетние оказались под завалом. Их достали очевидцы. Дети получили различные травмы, и были доставлены в медучреждение. СУ СКР по Удмуртии завело уголовное дело по статье о халатности (ст. 293 УК).

За исключением мальчиков за последнее время в республике зафиксировали четыре случая падения снега и льда с крыш на людей. В частности, 11-12 марта из-за схода наледи в Ижевске пострадали три женщины 18, 19 и 27 лет. Им была оказана медпомощь. Заведено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК).

Глава Удмуртии Александр Бречалов призвал глав муниципалитетов поставить очистку крыш от снега на личный контроль и начать «отрабатывать это с управляющими компаниями, чтобы они занимались уборкой не только после несчастных случаев».