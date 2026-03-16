Глава МВД потребовал снизить нагрузку на полицейских и не забывать про отпуска

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев поручил снизить нагрузку на сотрудников полиции за счет цифровизации функций и сокращения документооборота. Он также призвал неукоснительно соблюдать требования по обеспечению социальных гарантий.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Нужно максимально снизить нагрузку на сотрудников... В очередной раз напоминаю о необходимости обеспечения социальных гарантий»,— сказал глава МВД, представляя личному составу первого заместителя Андрея Курносенко (цитата по «Интерфакс»).

Министр подчеркнул, что имеет в виду в том числе «такие чувствительные вопросы, как предоставление отпусков и оплату переработок». Господин Колокольцев подчеркнул, что эти факторы «в значительной мере влияют на мотивацию и сохранение кадров».

В феврале глава МВД заявил, что личный состав «работает на пределе возможностей». По его словам, в прошлом году уволились 80 тыс. сотрудников, что на 40% больше числа поступивших на службу. В профсоюзе сотрудников полиции в январе говорили, что если несколько лет назад дефицит кадров оценивался в 30%, то «через пару месяцев будет уже 50%». Владимир Путин считает, что ведомству следует активнее трудоустраивать ветеранов СВО, так как «они способны серьезно укрепить ряды МВД». На нехватку личного состава также жалуются во ФСИН.