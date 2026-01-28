Профсоюз полиции спрогнозировал дефицит кадров в 50% в ближайшие месяцы

Проблема дефицита кадров в МВД нарастает, в некоторых подразделениях нехватка личного состава достигает 40%. Об этом заявил замминистра внутренних дел Игорь Зубов. Он заверил, что ведомство уже принимает меры. В частности, планируется повышение зарплаты.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Замминистра внутренних дел Игорь Зубов

«Не настолько, конечно, как бы хотелось, но она будет повышена в ближайшее время», — сказал господин Зубов на заседании Госдумы 27 января (цитата по «Парламентской газете»).

Комментируя эту информацию, глава профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин в интервью НСН заявил, что сотрудники полиции массово увольняются не только из-за недостаточной оплаты труда, но и из-за «отношения руководителей к сотрудникам».

«Если начальник орет, унижает сотрудников, люди просто уходят, — сказал господин Пашкин. — Если бы все начальники были людьми с большой буквы, дефицит был бы не 40%, а 20%». Глава профсоюза считает, что «система нормальных начальников выгоняет», «система фактически уничтожает сама себя».

Михаил Пашкин подтвердил, что другая причина увольнений - неудовлетворенность зарплатой. Он добавил, что «года три назад» дефицит кадров оценивался в 30%, но «через пару месяцев будет уже 50%, а потом МВД можно будет закрывать».