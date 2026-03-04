Путин поручил МВД активнее трудоустраивать в полицию ветеранов СВО

Президент России поручил Министерству внутренних дел (МВД) активнее вести набор в свою систему ветеранов военной операции на Украине. Об этом Владимир Путин заявил на расширенном заседании коллегии ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«С их боевым опытом, психологической и физической закалкой они способны серьезно укрепить ряды МВД. Прошу активнее вести подбор таких кандидатов на имеющиеся вакансии»,— сказал Владимир Путин (цитата по пресс-службе президента РФ).

Серьезной проблемой МВД остается существенный некомплект личного состава, отметил Владимир Путин. «Здесь нужны, безусловно, системные решения. В том числе речь идет и о повышении уровня материального и социального обеспечения сотрудников — все прекрасно это понимают»,— сказал он. По словам президента, на этот счет уже были приняты решения, и они «будут гарантированно исполнены» начиная с 2026 года. Прежде всего речь идет об уровне зарплаты, добавил он.

Глава МВД Владимир Колокольцев в прошлом месяце заявил, что личный состав «работает на пределе возможностей». По его словам, в прошлом году уволились 80 тыс. сотрудников. Это на 40% больше числа поступивших на службу. Глава профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин в январе говорил, что «года три назад» дефицит кадров оценивался в 30%, но «через пару месяцев будет уже 50%, а потом МВД можно будет закрывать».