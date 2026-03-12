Глава ФСИН рассказал о кадровом дефиците

Нехватка личного состава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) превысила 30,5%. Во многих подразделениях некомплект офицеров достигает 50% и более. Об этом рассказал директор ФСИН Аркадий Гостев.

«В 29 подразделениях нехватка младшего начсостава составляет от 40 до 50%. В 16 территориальных органах — свыше 50%», — сообщил господин Гостев (цитата по Интерфакс). Еще в 13 территориальных подразделениях ФСИН вакантны от 34,5 до 51% должностей начальствующего состава, добавил он.

По словам Аркадия Гостева, такая ситуация ведет к «росту нагрузок, психологической, физической усталости, напряженности в коллективах», что также приводит к увольнениям. Более 40% сотрудников уходят со службы, не доработав до пенсии, подчеркнул глава ФСИН.

19 февраля глава МВД Владимир Колокольцев также заявил, что личный состав «работает на пределе возможностей». По его словам, в прошлом году уволились 80 тыс. сотрудников. Это на 40% больше числа поступивших на службу. В январе глава профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин оценил дефицит кадров в 50%.

4 марта президент Владимир Путин на фоне проблемы дефицита кадров поручил МВД активнее вести набор в свою систему ветеранов военной операции на Украине, а также пообещал повышение уровня зарплат в системе с 2026 года.