На Ставрополье в 2026 году возбудили 125 дел о преступлениях против детей

За январь и февраль 2026 года следователи СК России по Ставропольскому краю возбудили 125 уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, сообщили в ведомстве.

Фото: Пресс-служба СУ СК по Ставропольскому краю

В суды уже направлены 35 таких дел, значительная часть из них связана с многоэпизодными действиями, в том числе сексуального характера и насилием в отношении детей. По данным следственного управления, темп возбуждения дел в этой категории остается высоким по сравнению с 2025 годом, что ведомство связывает и с ростом обращаемости граждан, и с усилением профилактической и оперативнорозыскной работы.

Параллельно следственное управление продолжает концентрировать усилия на противодействии коррупционной и экономической преступности, невыплате заработной платы, налоговым нарушениям, а также экстремистским и террористическим угрозам. За тот же период январь–февраль 2026 года возбуждено еще 65 уголовных дел о коррупции, часть из которых связана с использованием современных информационнокоммуникационных технологий. В суды направлены 25 таких дел, что говорит о достаточно высокой готовности доказательной базы по большинству из них. В ряде эпизодов речь идет о схемах с госзакупками, управлением муниципальной собственностью и распределением государственных и муниципальных субсидий.

Отдельным блоком отмечен результат по возмещению ущерба, причиненного преступлениями. Благодаря мерам поиска и взыскания имущества, а также активному взаимодействию с банками и регистрирующими органами, возвращено свыше 9,73 млн руб. Эти средства включают похищенные в рамках мошенничества, экономических махинаций и других хищений, а также частичную компенсацию потерпевшим по ряду преступлений. Следствие отмечает, что в ряде дел удалось арестовать и в дальнейшем обратить взыскание на имущество, включая банковские счета и недвижимость.

В ходе расширенной коллегии руководство Следственного комитета по Ставропольскому краю также указало на нарушения в работе отдельных следственных отделов. Руководителей подразделений заслушали о причинах допущенных ошибок, нарушений процессуальных сроков и формального подхода к рассмотрению материалов. Перед отделом криминалистики и контрольноследственным отделом поставили задачи усилить контроль за деятельностью следователей на местах, повысить единообразие подходов к расследованию дел и оказывать практическую и методическую помощь подразделениям. Особое внимание уделили качеству оформления материалов, соблюдению требований процессуального законодательства и эффективности взаимодействия с органами полиции.

Станислав Маслаков