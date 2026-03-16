Третий фестиваль уральской драматургии посвятят памяти Николая Коляды

Третий фестиваль уральской драматургии «ФУД» посвятят памяти уральского драматурга Николая Коляды, сообщила пресс-служба площадки «Самоцвет.Театр». Мероприятие пройдет в Екатеринбурге с 26 марта по 12 апреля.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Каждый день фестиваля — это посвящение от режиссеров и артистов, коллег и зрителей, работавших и вдохновлявшихся творческими методами мастера»,— говорится в сообщении площадки.

Первый день фестиваля состоится 26 марта. В этот день резиденты театра «Самоцвет.Театр» представят две постановки драматурга – «Дурака кусок» и «Игра в фанты». Во второй день фестиваля, 2 апреля, артисты музыкального жанра представят зрителям постановку Николая Коляды «Полонез Огинского». В третий день, 8 апреля, тексты своего мастера представят студенты режиссерского курса Николая Коляды. В завершающий день фестиваля, 12 апреля, на сцену выйдут артисты театра с монологами мастера.

Николай Коляда умер 2 марта. 5 марта его похоронили на Широкореченском кладбище — попрощаться с ним пришли тысячи поклонников. Как сообщил актер Олег Ягодин, новым художественным руководителем Коляда-театра после смерти драматурга станет вся его труппа, а власти региона планировали оказать поддержку театру, чтобы он продолжил работу.

Полина Бабинцева