«Газпром» возобновил выпуск холодильников на бывшем заводе Bosch

Предприятие «БСХ бытовые приборы» (бывший завод Bosch), которое принадлежит «дочке» «Газпрома — «Газпром бытовые системы», в мае 2025 года возобновило выпуск холодильников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

«На конец 2025 года завод наладил производство более 30 моделей холодильников различного функционала и цветовой гаммы»,— добавили в пресс-службе «Газпром бытовые системы». По данным компании, технику выпускают под собственной маркой Darina, а также под брендами Weissgauff и Kuppersberg.

Как подсчитали в «Газпром бытовые системы», с мая 2025 года после перезапуска производства завод выпустил более 30 тыс. холодильников. В 2026 году планируется произвести еще 100 тыс. холодильников, в 2027 году — 220 тыс. В компании добавили, что одновременно ведется работа по организации производства стиральных машин.

ООО «БСХ бытовые приборы» зарегистрировано в Санкт-Петербурге. Основной вид деятельности компании — производство электрических бытовых приборов. В мае 2024 года по указу президента России предприятие перешло во владение дочерней структуры «Газпрома» после того, как немецкая Bosch ушла с российского рынка.