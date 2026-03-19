Похоже, Дональд Трамп, как никто иной из американских президентов, верит в силу заклинаний. Во всяком случае, на всем протяжении своей нынешней каденции 47-й президент США почти ежедневно прибегает к ним в различных целях. Только вот от частого употребления словесные интервенции, похоже, перестают работать. Судя по иранской кампании, рынки настолько разуверились в заявлениях политиков, что стали реагировать противоположно желаниям интервентов. Когда 9 марта Дональд Трамп пытался успокоить рынки, заявив, что «война окончена», биржи ему не поверили: цена североморской Brent взметнулась на 5%. Впрочем, не поверили биржи и иранцам, пообещавшим 11 марта довести цену нефти до $200 за бочку: в тот же день котировки рухнули на 10%. Скептически отнеслись и к заверениям французского президента, обещавшего не вмешиваться в авантюру Дональда Трампа: французский индекс просел в этот день больше других в Европе.

Как ни странно, но российского президента, по правде говоря, не часто прибегающего к словесным интервенциям, рынки этой весной услышали. Когда 4 марта Владимир Путин пригрозил перенаправить газовозы из Европы в Азию, цена газа на европейских площадках подскочила на 9%, и это на фоне без того высокого роста цен голубого топлива, уже без того перегретого ближневосточным кризисом.