Турпоток в игорную зону «Красная Поляна» 23 февраля и 8 марта превысил 18 тысяч человек

Туристический поток в игорной зоне «Красная Поляна» в Сочи в праздничные периоды 21–23 февраля и 7–9 марта составил 18,2 тыс. человек, что на 9,3% превышает показатель 2025 года (16,7 тыс. гостей), сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Общая посещаемость казино и игорных зон, входящих в ассоциацию операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС), в те же даты достигла 55,4 тыс. человек, показав рост на 3,7% по сравнению с прошлым годом, тогда как в 2025 году он составлял 9%.

Основной прирост обеспечили «Красная Поляна» и «Сибирская монета» в Алтайском крае — ее посетили 20,4 тыс. гостей против 13,4 тыс. годом ранее. При этом казино Tigre de Cristal в Приморье сократило число посетителей с 12,6 тыс. до около 8 тыс., а Sobranie в зоне «Янтарная» — с 10,7 тыс. до 8,7 тыс.

В АИРИС связывают динамику с расширением неигровых форматов, которые помогают привлекать туристов в пиковые даты. Исполнительный директор ассоциации Дмитрий Анфиногенов отметил, что праздничные периоды остаются ключевым индикатором спроса на короткие поездки.

По данным Travelline, совокупные продажи отелей в России на выходных 7–9 марта выросли всего на 0,01% год к году. В туроператоре «Дельфин» рост оценили в 2%, отметив, что туристы сокращают краткосрочные поездки, концентрируясь на летнем отдыхе, и избегают избыточных трат.