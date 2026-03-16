Праздники прошли без азарта

Посещаемость казино и игорных зон в период 21–23 февраля и 7–9 марта составила 55,4 тыс. человек, увеличившись лишь на 3,7% год к году, тогда как в 2025 году — на 9%. Основной рост обеспечили «Сибирская монета», которая расположена недалеко от горного курорта «Манжерок», и «Красная Поляна». У остальных игорных зон посещаемость, наоборот, сократилась. Представители туроператоров отмечают, что в этом году февральские и мартовские праздники не показали существенного роста количества поездок в целом.

Казино и игорные зоны, входящие в Ассоциацию операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС), в праздники (21–23 февраля, 7–9 марта) посетили 55,4 тыс. человек. Это выше показателей прошлого года всего на 3,7% (53,4 тыс. посетителей), годом ранее рост составил 9%. «Если смотреть на периоды отдельно, в февральские праздничные дни 2026 года игорные зоны приняли 28,8 тыс. гостей против 28,2 тыс. в 2025 году, а в мартовские — 26,6 тыс. гостей против 25,2 тыс.». Статистика ассоциации собрана по игорным зонам «Красная Поляна» и «Сибирская монета», казино Tigre de Cristal и казино Sobranie в зоне «Янтарная».

Сильнее всего выросла посещаемость у «Сибирской монеты» (Алтайский край): с 13,4 тыс. человек в прошлом году до 20,4 тыс. В феврале парламент Республики Алтай одобрил федеральный законопроект об открытии в регионе еще одной игорной зоны (см. “Ъ” от 10 февраля). Ее планируется разместить рядом с курортом «Манжерок», турпоток в котором достиг 1 млн человек в год. Предполагается, что реализация проекта принесет региону дополнительные доходы в объеме до 300 млн руб.

Игорная зона «Красная Поляна» (Сочи) приняла 18,2 тыс. посетителей, увеличив показатель 2025 года на 9,3%, когда суммарная посещаемость составляла 16,7 тыс. гостей. У казино Tigre de Cristal (Приморье) число посетителей, наоборот, сократилось с 12,6 тыс. гостей в прошлом году до около 8 тыс. Sobranie в зоне «Янтарная» приняло за период 8,7 тыс. человек, годом ранее показатель был на уровне 10,7 тыс.

Суммарное количество гостей всех четырех действующих игорных зон, по предварительным итогам 2025 года, составило 1,74 млн человек, сообщал РБК со ссылкой на данные АИРИС. За год посещаемость увеличилась на 3,6%: в 2024-м она составила 1,68 млн человек. Крупнейшей игорной зоной остается «Красная Поляна» в Сочи: как и годом ранее, она приняла 903,9 тыс. посетителей. Совокупный объем выручки операторов казино в России по итогам 2024 года составил 27,1 млрд руб., отмечали в NeoAnalytics. Данные за 2025 год пока не представлены. Общая сумма налоговых отчислений, которые выплачивают легально действующие казино, за прошлый год превысила 2,6 млрд руб.

В этом году февральские и мартовские праздники не привели к заметному всплеску активности на туристическом рынке. Согласно Travelline (система управления гостиничными бронированиями), совокупное число продаж отелей в России на выходных 7–9 марта в этом году выросло только на 0,01% год к году. Оценка туроператора «Дельфин» — рост на 2%. Туристы, по мнению компании, сейчас сокращают количество дополнительных краткосрочных поездок, концентрируясь на планировании летнего отпуска. Вторым фактором, влияющим именно на число визитов в казино, мог стать общий отказ потребителей от избыточных трат, считают в «Дельфине». Там отмечают, что некоторые игорные зоны сейчас начинают позиционировать себя как развлекательные.

В АИРИС обращают внимание на расширение неигровых форматов, которое помогает туристическим кластерам привлекать аудиторию в периоды пикового спроса и повышать устойчивость туристического потока. Праздничные периоды остаются одним из ключевых индикаторов спроса на короткие поездки и туры выходного дня, уточняет исполнительный директор организации Дмитрий Анфиногенов.

Юлия Юрасова, Александра Мерцалова