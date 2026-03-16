Весна в горах: «Архыз» зовет на перезагрузку

В этот период на курорте действуют спецпредложения

Фото: пресс-служба курорта «Архыз»

Сейчас на курорте «Архыз» наступает «золотое время»: снег мягкий, трассы свободные, а цены — самые приятные.

Идеальный момент для поездки, когда морозов больше нет, а под ласковым солнцем так приятно загорать. Специальные предложения от курорта «Архыз» сделают отдых в горах доступнее, чем когда-либо.

Новый хит: «Вместе дешевле»

С 1 февраля курорт запустил тариф, который станет спасением для тех, кто не хочет тащить тяжелые рюкзаки со снаряжением из дома или тратиться на его покупку.

Что внутри? Ски-пасс + комплект горнолыжного оборудования (лыжи/сноуборд, ботинки, палки). И ваша выгода — скидка 15% на ски-пасс и экипировку. Это идеальное решение для спонтанных поездок: приехали, взяли снаряжение на месте и сразу на склон — без лишних затрат и хлопот.

Фото: пресс-служба курорта «Архыз»

Акция "Архызские каникулы": все лучшее — детям!

Курорт продолжает радовать семьи с детьми. В рамках акции «Архызские каникулы» маленькие гости получают билеты со скидкой до 40%. Выгода распространяется на каждого ребенка в семье. Так что брать с собой можно всех — от малышей до подростков, и бюджет поездки останется комфортным.

Чем заняться этой весной?

Пока на «Архызе» лежит снег, программа отдыха максимально насыщена.

Катание без очередей: свободные трассы Южного и Северного склонов ждут лыжников и сноубордистов с любым уровнем навыков.

Экстрим и виды: прокатитесь на высокогорных качелях, устройте заезд на снегоходах через лес или попробуйте силы в сноупарке.

Контент для соцсетей: закажите профессиональную экшен-съемку прямо на склоне — ваши весенние сторис соберут тысячи лайков.

Гастро-тур: после активного дня вас ждут рестораны с аутентичной карачаево-черкесской и грузинской кухней. Горячие хычины и ароматный шашлык на фоне гор — это отдельный вид удовольствия.

Тарифы Высокого периода действуют до 31 марта. Выбирайте формат, который подходит именно вам:

«День в горах»

1 подъем на всех работающих канатных дорогах курорта

Взрослый — 2350 руб.

Детский — 1400 руб.

«День в горах +»

Взрослый — 3150 руб

Детский — 2200 руб

«День в горах Премиум»

Взрослый — 3950 руб.

Детский — 3000 руб.

На детские билеты распространяется акция «Архызские каникулы» (выгода до 40%), скидка уже учтена в стоимости.

Фото: пресс-служба курорта «Архыз»

Тариф «Вместе дешевле» (ски-пасс + прокат). Выгода 15%

Взрослый — 6100 руб.

Детский — 4050 руб.

Весна в горах скоротечна, но именно она дарит самые теплые воспоминания. Собирайте семью, берите хорошее настроение и приезжайте на «Архыз» — горы уже ждут вас.

ООО "Горные вершины", ОГРН 1222300066713, г.Краснодар, ул. Вологодская,д.11, пом. 18. ком.1

https://resort-arkhyz.ru/