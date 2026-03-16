Власти Ставрополья хотят отловить 5049 бродячих собак в 2026 году

Власти Ставропольского края в 2026 году отловят 5049 безнадзорных собак, сообщил начальник управления ветеринарии Денис Тарануха в эфире Центра управления регионом.

К началу марта регион уже выполнил 18% плана: специалисты поймали свыше 900 животных и направили их в пункты временного содержания. Денис Тарануха объяснил процедуру: отловленных собак держат в ПВС максимум 30 дней, проводят осмотр, обследования и ставят бирки. Если эксперты не находят признаков немотивированной агрессии, животное выпускают в специально разрешенные места. Право на такие операции имеют три округа — Изобильненский, Георгиевский и Благодарненский, где с июля 2024 года работают государственные ПВС по 80 собак и 20 кошек в каждом.

Регион следует федеральному подходу ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возврат), который ввели несколько лет назад для контроля популяции бродячих животных. В 2024 году открытие ПВС позволило сократить нападения собак на людей: с октября по декабрь отловили более 900 особей, случаи укусов упали на 45%. Прокуроры тогда подали 124 иска о компенсациях пострадавшим (взыскано 1,7 млн руб.) и выдали 61 представление главам муниципалитетов.

План на 2026 год учитывает рост популяции: в Ставрополе, по оценкам 2025 года, обитало около 2000 бродячих собак, а в крае их число превышает тысячи. В 2024-м выделили по 32 млн руб. на каждый из трех пунктов, плюс 73 млн на приют в Невинномысске в 2025-м. В Изобильненском ПВС уже содержали 15 собак, в Благодарненском — 17, включая животных из соседних округов.

Депутаты Думы края в декабре 2024-го проверили работу Изобильненского «ПВС «Приют» и отметили хорошие условия: шесть сотрудников ухаживают за питомцами, есть боксы для агрессивных особей, ветлаборатории и склад кормов. Приказом управления ветеринарии от июня 2024-го закрепили зоны отлова за этими округами, а прокуратура контролирует исполнение. Жители жалуются на стаи в городах, но программа снижает риски: в 2025-м в Ставрополе за полгода ОСВВ прошли 497 собак при плане 860.

Станислав Маслаков