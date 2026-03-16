На Ставрополье средний чек в салонах красоты вырос на 4%

В Ставропольском крае за период с 1 февраля по 12 марта 2026 года средний чек салонов красоты вырос на 4% и составил 1934 руб., а спа-салонов увеличился на 6% – до 2416 руб. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Количество покупок услуг салонов красоты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 2%. В спа-салонах этот показатель увеличился на 12%.

Исследование проведено крупнейшим оператором фискальных данных страны на основе аналитических моделей, обученных на массиве из 150 млрд чеков за девять лет.

Эксперты «Чек Индекс» отмечают, что сфера красоты продолжает демонстрировать положительную динамику, хотя темпы роста замедлились по сравнению с предыдущим годом. Клиенты все чаще выбирают комплексные предложения и премиальные услуги, что влияет на увеличение среднего чека.

Аналитики также фиксируют продолжение тенденции дарить подарки себе в гендерные праздники, что особенно заметно в сфере услуг. Развитие мобильных приложений способствует росту доли онлайн-бронирования.

Несмотря на повышение цен, их рост остается ниже уровня инфляции из-за высокой конкуренции в сегменте и уже сформированной высокой ценовой базы прошлого года.

