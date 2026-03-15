Финансирование ушло в трубу

В Сочи вступил в силу первый приговор по делу о махинациях при реализации правительственного плана развития города-курорта. По данным правоохранителей, хищения совершались путем оформления фиктивных договоров на поставки труб и другого оборудования для реконструкции системы ЖКХ. Ущерб оценивается в 889 млн руб. Первыми осуждены признавшие вину и сотрудничавшие со следствием работники компании-подрядчика.

Как стало известно “Ъ”, Центральный райсуд Сочи признал Сергея Белоусова, исполнительного директора ООО «Перспектива», а также бухгалтера Наталью Родину виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Подсудимый Белоусов приговорен к пяти годам лишения свободы, Наталья Родина — к четырем годам, в обоих случаях наказание является условным. Во время процесса оба фигуранта находились под домашним арестом. Сергей Белоусов и Наталья Родина полностью признали вину и дали подробные показания о мошеннических схемах, в которых помимо них участвовали еще девять человек.

Суд установил, что злоумышленники объединились в группу с целью хищения бюджетных средств в январе 2024 года.

В этот период власти Сочи работали над начальным этапом программы комплексного развития города. Программа была утверждена распоряжением правительства РФ от 6 ноября 2021 года и предусматривала финансирование в объеме 173 млрд руб.

Одним из приоритетных ее направлений является масштабная реконструкция системы водоснабжения города-курорта. В качестве первоочередных мер в программу включены проекты развития водоотведения в микрорайоне Соболевка и водоснабжения в жилом комплексе «Благодать» Хостинского района, а также строительство магистрального водовода от резервуаров «Чайфабрика» в Адлерском районе (в общей сложности 5,4 км сетей водоснабжения и 1,7 км водоотведения).

Эти проекты привлекли внимание организатора преступной группировки (его фамилия не раскрывается), который разработал план хищения средств, «предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде ухудшения эффективности, устойчивости и надежности работы систем водоотведения и водоснабжения города Сочи». «Реализуя преступный умысел, злоумышленники похитили денежные средства в общей сумме 889,8 млн руб., чем причинили муниципальному образованию ущерб в особо крупном размере»,— говорится в приговоре Сергею Белоусову и Наталье Родиной.

Хищение бюджетных средств происходило при реализации муниципальных контрактов, заключенных между МКУ города Сочи «Дирекция комплексного развития» и компаниями-подрядчиками.

Получив авансовые платежи, компании заключали с аффилированными фирмами договоры на поставку труб, модульных канализационно-насосных станций, дизельных электростанций, другого оборудования и комплектующих. При этом в документах содержались заведомо ложные сведения относительно спецификации, объема и стоимости поставленных материалов. В последующем средства, полученные по фиктивным договорам поставок, переводились на подконтрольные злоумышленникам счета и похищались, утверждает обвинение.

Предварительное следствие в отношении остальных девяти фигурантов уголовного дела продолжается.

Анна Перова, Краснодар