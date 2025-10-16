Потребкредиты оказались обеспеченными

Рынок облигаций, обеспеченных потребительскими кредитами, постепенно набирает обороты. За неполные десять месяцев банки разместили долговые бумаги на 100 млрд руб. Причем до конца года крупнейшие кредитные организации готовятся вновь выйти на рынок, а ВТБ зарегистрировал новую программу на 100 млрд руб. Эксперты отмечают, что банкам это помогает высвобождать капитал, в том числе для формирования нового портфеля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

ВТБ зарегистрировал новую программу секьюритизации потребительских кредитов общим объемом 100 млрд руб., рассказали “Ъ” в банке. «До конца 2025 года планируем очередной выпуск бумаг с залоговым обеспечением»,— сообщил руководитель управления секьюритизации ВТБ Андрей Сучков. Предыдущую программу на такую же сумму банк объявил в конце 2022 года и закрыл ее на текущей неделе, разместив шестой выпуск бондов на 37,5 млрд руб.

В текущем году облигации, обеспеченные потребительскими кредитами, размещали несколько крупных банков (см. “Ъ” от 2 июля) в совокупности почти на 60 млрд руб. «Секьюритизация стала для банковского сектора эффективным инструментом привлечения ликвидности и разгрузки капитала»,— констатирует Андрей Сучков. Причем сделки в августе и сентябре Яндекс-банка, Т-Банка и Альфа-банка прошли с менее высокой доходностью. Ставка купона у этих выпусков при сопоставимой срочности составила 16–16,5% годовых, тогда как у выпуска облигаций ВТБ — 18% годовых. Впрочем, к этому времени заметно ухудшилась конъюнктура долгового рынка из-за более осторожных действий Банка России в отношении ключевой ставки (см. “Ъ” от 3 октября). При этом в размещениях августа и сентября активно участвовали частные инвесторы: количество сделок с облигациями Яндекс-банка составило 24,7 тыс. шт., Т-Банка — 3,5 тыс. шт., Альфа-банка — 5 тыс. шт. А более половины (57%) выпуска ВТБ приобрели юридические лица, количество сделок составило менее 2 тыс. шт., а средний размер сделок превысил 20 млн руб.

До конца года на рынок секьюритизированных облигаций собирается выйти не только ВТБ. «Мы сейчас готовим серию выпусков потребительских секьюритизаций, которые планируем размещать регулярно, начиная с конца этого и начала следующего года»,— рассказала руководитель дирекции сложного кредитования и структурного финансирования Альфа-банка Юлия Лапшина. По ее словам, спрос на этот инструмент со стороны как институциональных, так и частных инвесторов растет, так как ввиду особенностей структуры сделки банки имеют возможность платить по таким размещениям более высокую ставку, чем по своему банковскому риску.

Эксперты также отмечают, что инструменты секьюритизации особенно интересны банкам-оригинаторам при снижающейся ставке. Как отметил руководитель группы рейтингов проектного и структурированного финансирования АКРА Тимур Искандаров, после продажи портфелей банки удерживают младшие транши облигаций, что позволяет им получать процентный доход по уже проданному портфелю. При этом, по его словам, высвобождается капитал, а средства от размещения инструментов секьюритизации могут быть направлены на формирование нового портфеля.

Рынок секьюритизации находится фактически в стадии становления. «Как минимум несколько крупных банков будут активно пользоваться инструментами секьюритизации в ближайшей перспективе, а некоторые банки ставят такие сделки на поток»,— указывает Тимур Искандаров. «В следующем году секьюритизация будет еще шире использоваться и банками как инструмент привлечения ликвидности и оптимизации капитала, и инвесторами — как инструмент, дающий дополнительную премию к доходности при низком уровне риска»,— уверена Юлия Лапшина.

Как считает директор по рейтингам структурированного финансирования «Эксперт РА» Максим Булгаков, востребованность облигаций, обеспеченных потребительскими кредитами, в следующем году в первую очередь будет зависеть от накопления банками достаточных пулов таких кредитов и их доходности, во вторую очередь — от рыночных условий.

Максим Буйлов