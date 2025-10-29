Кредиты вошли в историю

В 2026 году объем неипотечной секьюритизации может вдвое превзойти исторический рекорд 2014 года, приблизившись к 500 млрд руб. В настоящее время основным активом для многотраншевой секьюритизации остаются потребительские кредиты. Однако уже размещаются первые облигации, обеспеченные требованиями по кредитным картам, а в перспективе обеспечением станут автокредиты и другие активы. По мнению участников рынка, серьезный рост сегменту может обеспечить секьюритизация портфелей корпоративных кредитов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По оценке «Эксперт РА», в 2025 и 2026 годах объем многотраншевой секьюритизации может составить 700 млрд руб. С учетом того, что, по оценке управляющего директора по рейтингам структурированного финансирования «Эксперт РА» Павла Кашицына, в этом году объем секьюритизации превысит рекорд 2014 года (216 млрд руб.), в следующем году эта сумму удвоится, приблизившись к 500 млрд руб. Такие данные были представлены на конференции Cbonds «Ипотечные ценные бумаги и секьюритизация в России», прошедшей 28 октября.

По данным «Эксперт РА», с начала 2025 года объем размещений уже достиг 125 млрд руб., причем основную долю в них занимают выпуски, обеспеченные потребительскими кредитами. При этом крупнейшей стала секьюритизация кредитов ВТБ (на 37,5 млрд руб.). Помимо нее банк объявил, что зарегистрировал новую программу секьюритизации потребкредитов на 100 млрд руб. (см. “Ъ” от 16 октября). По словам руководителя управления секьюритизации ВТБ Андрея Сучкова, до конца года «планируется еще одна программная сделка».

До конца года планируют разместиться еще несколько банков. Уже зарегистрировали выпуски Газпромбанк и банк «Синара». В Сбербанке планируют в этом году размещение очередного выпуска секьюритизации потребительских кредитов. По словам руководителя дирекции сложного кредитования и структурного финансирования Альфа-банка Юлии Лапшиной, в конце этого года либо в начале следующего года «планируется разместить выпуск секьюритизации потребкредитов в объеме 10 млрд руб.».

Вместе с тем на рынке появились облигации с новым обеспечением. В настоящее время проходит размещение облигаций Т-Банка (на 12 млрд руб.), обеспеченных задолженностью по кредитным картам. По словам руководителя управления структурированных продуктов и секьюритизации Т-Банка Виктора Киселева, портфель, входящий в сделку, высокого качества и широко диверсифицирован по годам выдачи — с 2013 по 2025 год.

При этом новым активом, который может стать объектом секьюритизации, в ближайшее время могут стать автокредиты. По данным Frank RG, объем выдач автокредитов в сентябре 2025 года превысил 199 млрд руб., увеличившись на 15% по сравнению с августом. Восстановление сегмента продолжается седьмой месяц подряд, за это время выдачи выросли более чем в два раза (см. “Ъ” от 8 октября). По данным ЦБ, портфель автокредитов на 1 сентября составлял 2,79 трлн руб., увеличившись с начала года на 7,4%. «Мы ожидаем тестовые выпуски секьюритизации, обеспеченные автокредитами, в 2026 году, и с учетом необходимости отладки процедур сервиса объем вряд ли превысит 10% годового выпуска многотраншевой секьюритизации»,— отмечает Павел Кашицын. По его словам, секьюритизация залоговых кредитов обычно сложнее из-за операционных проблем с залогом — его регистрации, страховании, снятия обременения при погашении кредита и взыскания при просрочке.

Банкиры также оптимистично настроены на освоение новых типов активов для секьюритизации. «Мы рассматриваем возможность секьюритизации не только автокредитов и кредитных карт, но и других классов активов, включая лизинг»,— рассказал Андрей Сучков. По его словам, сложность в секьюритизации кредитных карт связана, в том числе, с более высокой неопределенностью денежного потока по этому инструменту, чем по обычным потребкредитам. В Сбербанке заявили, что ожидают появления на рынке «автокредитных» сделок и, возможно, секьюритизации портфелей корпоративных кредитов крупных банков. Начальник управления секьюритизации и инвестиционных решений Совкомбанка Андрей Королев считает, что секьюритизация корпоративных кредитов станет трендом в следующем году и потенциальный объем размещений в 500 млрд руб. будет осуществлен в том числе за счет таких выпусков.

Вместе с тем участники рынка считают, что ведущая роль в секьюритизации сохранится за потребительскими кредитами. По данным ЦБ, на 1 октября их объем оценивался в 13,27 трлн руб. «Российский рынок секьюритизации потребкредитов в этом году уже показал хороший результат, и мы рассчитываем на продолжение роста именно этого сегмента и в следующем году»,— отмечает Андрей Сучков. При этом Юлия Лапшина считает, что ключевыми факторами роста рынка станут потребность банков в дополнительном капитале, а также рост интереса инвесторов к данному инструменту. В Сбербанке считают, что основным фактором, который позволит многократно вырасти рынку неипотечной секьюритизации, будет уровень процентных ставок на рынке и жесткость денежно-кредитной политики ЦБ.

Максим Буйлов