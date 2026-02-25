Бумага в помощь

ВТБ (MOEX: VTBR) планирует в ближайший месяц секьюритизировать беспрецедентный объем потребительских кредитов — на 300 млрд руб. Это необходимо банку, чтобы улучшить достаточность капитала, требования к которому с 1 апреля ужесточатся. Эксперты отмечают, что сегодня спрос на облигации, обеспеченные потребкредитами, находится на пике и банк вполне сможет продать эти бумаги рыночным инвесторам.

25 февраля первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что в рамках мер по поддержанию достаточности капитала до 1 апреля банк планирует секьюритизировать портфель потребительских кредитов объемом 300 млрд руб. По его словам, обеспеченные правами требования по кредитам облигации будут реализовываться внешним игрокам на банковском рынке и это поможет высвободить 50 млрд руб. капитала. При этом для ВТБ с точки зрения достаточности капитала в 2026 году важны две даты — 1 апреля (из-за роста регуляторных требований к капиталу) и 1 августа (дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов). «В бизнес-плане 2026 года мы выплату дивидендов проходим без допэмиссий, направленных на увеличение капитала»,— сообщил Дмитрий Пьянов.

Согласно отчетности по МСФО, за 2025 год собственный капитал банка ВТБ увеличился на 1,5% и достиг 2,7 трлн руб. При этом по состоянию на 1 января 2026 года норматив Н20.0 (общая достаточность капитала группы) составил 9,8% при допустимых 9,25%. С 1 апреля 2026 года, согласно требованиям ЦБ, допустимое значение поднимается до 10,0%. ВТБ предполагает поднять показатель до 10,3%. Помимо секьюритизации кредитного портфеля банк планирует увеличить долю корпоративного кредитования и сократить долю розничного. Также планируется продажа части непрофильных активов, в первую очередь недвижимости, находящейся в собственности банка, что позволит высвободить еще около 100 млрд руб. капитала.

При проведении секьюритизации экономия для банков происходит в результате высвобождения капитала за счет того, что «под старший транш резервы создавать не требуются», указывает старший директор рейтингов финансовых институтов НРА Айназ Хайруллина. По ее оценке, при заявленных параметрах выпуска высвобождается около 17% капитала, соответственно, в пул войдут однородные потребительские ссуды преимущественно первой-второй категории качества. При этом выбор в пользу секьюритизации (а не продажи кредитного портфеля) эксперты объясняют стандартизированностью облигаций как продукта и имеющейся широкой инвесторской базой. «Дополнительным стимулом является возможность сохранения клиентской базы на обслуживании в банке, в том числе для последующих кросс-продаж, без потери качества оказываемых клиентам услуг»,— считает старший директор по рейтингам структурированного финансирования «Эксперт РА» Максим Булгаков.

Участники рынка считают вывод такого объема потребкредитов на рынок секьюритизации неординарным шагом. Однако, учитывая опыт банка в сделках секьюритизации, разместить такой объем вполне реально.

Директор инвестиционно-торгового департамента Абсолют-банка Сергей Михайлов не исключает, что сделка уже в работе. «Могу предположить, что в ВТБ существует практика выдачи кредитов с параллельным формированием досье для секьюритизации»,— отмечает он.

Дмитрий Пьянов, первый зампред ВТБ, в интервью «Интерфаксу» 27 ноября 2025 года: В образе мышления Банка России распознаваем принцип: если регулирование еще не заработало, но под угрозой его введения поднадзорные субъекты скорректировали поведение, значит, идея сработала.

Аналитики отмечают, что рынок неипотечной секьюритизации в России активно растет и спрос на подобные инструменты предъявляют не только институциональные игроки, но и частные инвесторы. В прошлом году объем размещенных выпусков составил почти 230 млрд руб., а в этом году (без учета обнародованных планов ВТБ) оценивался более чем в 500 млрд руб. (см. “Ъ” от 19 февраля).

Эксперты ожидают, что рынок способен абсорбировать такой объем. Аналитик ФГ «Финам» Никита Бороданов уверен, что у новых выпусков ВТБ доходность будет заметно выше корпоративных облигаций схожего рейтинга, «плюс высокая прозрачность и защита старших траншей». «Доходность качественных корпоративных облигаций снижается, делая секьюритизированные бумаги интересной альтернативой для инвесторов»,— отмечает Айназ Хайруллина. Директор департамента торговых операций ГК «ГБИГ Холдингс» Дмитрий Царьков обращает внимание, что последние выпуски ВТБ продемонстрировали высокий спрос со стороны физлиц, которые готовы выкупать до 40% объема, привлеченные высокой доходностью, превышающей ставки по классическим корпоративным бондам. По его словам, ориентиром по ставке купона могут служить недавние размещения в районе 17–18% годовых, что «отражает текущий уровень ключевой ставки с премией за сложность структуры и специфику базового актива».

