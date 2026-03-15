На Кубани растет спрос на весенний отдых в санаториях и спа-отелях

Доля Краснодарского края в общем объеме бронирований санаториев и спа-отелей на весну составила 24,8%. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сервис планирования путешествий OneTwoTrip.

Количество бронирований в санаториях России с 1 марта по 31 мая увеличилось на 57% по сравнению с весной 2024 года. Значительный рост зафиксирован в Крыму, где доля бронирования в санаторной отрасли составила 13,2%.

По данным OneTwoTrip, туристы продолжают поддерживать тренд на осознанное отношение к здоровью. Также наблюдается тенденция на более дорогое размещение в отелях, гостиницах и санаториях. Средняя стоимость суточного пребывания в санаториях составила 16,4 тыс. руб. Этот показатель оказался на 25% выше, чем в прошлом году.

София Моисеенко