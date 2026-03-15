На нефтебазе под Тихорецком локализовали третий очаг возгорания

В пригороде Тихорецка пожарные локализовали последний очаг возгорания, произошедшего в результате атаки БПЛА на территории нефтебазы. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно сведениям оперативного штаба, третий очаг пожара на нефтебазе в пригороде Тихорецка локализовали в 13:09 15 марта. В 09:00 экстренные службы ликвидировали еще два очага горения на территории объекта.

В тушении пожара на нефтебазе задействованы специалисты ГУ МЧС Краснодарского края, личный состав пожарно-спасательных подразделений и два десятка пожарных расчетов.

