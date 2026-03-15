Трамп: с Зеленским договориться сложнее, чем с Путиным

Президент США Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского заключить сделку с Москвой. Президент России Владимир Путин, по его словам, уже сам желает мирного урегулирования с Киевом. Договориться с украинским президентом, по мнению главы Белого дома, гораздо сложнее.

«Я удивлен, что Зеленский не хочет заключать сделку. Скажите Зеленскому, чтобы он заключил сделку... С Зеленским гораздо сложнее договориться»,— заявил господин Трамп в интервью NBC News.

Так президент США ответил на просьбу прокомментировать недовольство европейских коллег, вызванного решением Вашингтона временно отменить санкции на российскую нефть, которая находится в танкерах.

