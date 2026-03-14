ФК «Краснодар» обыграл «Сочи» со счетом 2:1

ФК «Сочи» уступил «Краснодару» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги. Встреча, прошедшая на сочинском стадионе, завершилась победой гостей со счетом 2:1.

«Краснодар» открыл счет уже на пятой минуте — отличился Эдуард Сперцян. До перерыва гости имели несколько возможностей увеличить преимущество, однако команды ушли на паузу при минимальном преимуществе краснодарцев. После перерыва игра проходила с шансами у обеих сторон. На исходе основного времени второго тайма вышедший на замену Михаил Игнатов восстановил равновесие. Однако в компенсированное время Эдуард Сперцян реализовал пенальти и принес «Краснодару» победу.

Для нападающего «Сочи» Павла Мелешина эта встреча стала первой после восстановления от травмы, а защитник Кирилл Заика вышел на поле с капитанской повязкой. В истории очных противостояний соперники провели 14 официальных матчей: десять раз победу одерживал «Краснодар», один раз команды сыграли вничью, трижды сильнее оказывались сочинцы.

В следующем туре РПЛ «Сочи» 21 марта сыграет в Калининграде против «Балтики». После 20 туров калининградская команда занимает пятое место с 36 очками, тогда как сочинцы под руководством Игоря Осинькина идут на последней, 16-й позиции, имея девять очков.

Вячеслав Рыжков