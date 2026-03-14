Пожар на Афипском НПЗ в Краснодарском крае потушили

На Афипском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) потушили возгорание, возникшее из-за падения обломков БПЛА. Об этом сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале.

О начале возгорания на НПЗ оперштаб региона сообщил в 2:39 мск. Информации о пострадавших не было. После падения фрагментов беспилотника на территории завода загорелись технические установки.

Ночью из-за падения БПЛА в порту «Кавказ» Темрюкского района в Краснодарском крае пострадали три человека, их госпитализировали. По данным Минобороны, за ночь над регионом уничтожили 16 беспилотников.