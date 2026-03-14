За ночь над Россией сбили 87 беспилотников

В период с 20:00 мск 13 марта по 7:00 мск 14 марта средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 87 БПЛА самолетного типа над Россией. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Над Краснодарским краем сбили 16 беспилотников, восемь — над Крымом, семь — над Брянской областью. Шесть БПЛА уничтожили над Белгородской областью, пять — над Ростовской, три — над Самарской, два — над Курской. По одному беспилотнику сбили над Астраханской, Волгоградской и Тульской областями. Еще 31 БПЛА уничтожили над акваторией Азовского моря, шесть — над акваторией Черного моря.

Оперштаб Краснодарского края сообщил о налете беспилотников на порт «Кавказ» в Темрюкском районе. Пострадали три человека, их госпитализировали. Из-за падения обломков повреждено техническое судно, возникло локальное возгорание, которое быстро ликвидировали. Кроме того, возгорание произошло на Афипском НПЗ в Краснодарском крае. По предварительной информации, пострадавших нет.