Шоу в храме закончилось колонией

В Краснодаре вступил в силу приговор директору проектной компании Сергею Новикову, осужденному на три года колонии-поселения за ложное сообщение о теракте. В январе 2025 года Новиков, поссорившись с родственниками, пришел с ножом в Екатерининский кафедральный собор и сообщил экстренным службам, что намерен взять заложников и «устроить шоу», после чего сдался полиции. Осужденный просил краевой суд смягчить наказание, ссылаясь на сильное душевное волнение, но ничего не добился.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда отклонила апелляционную жалобу Сергея Новикова, директора компании «Стройпроектрегион», который в декабре прошлого года был признан виновным в заведомо ложном сообщении о террористическом акте на объекте социальной инфраструктуры и приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Осужденный признал вину и просил апелляционную инстанцию снизить срок наказания, объясняя свое неадекватное поведение сильным душевным волнением и страхом, но краевой суд не нашел оснований для изменения приговора.

Инцидент с участием Сергея Новикова произошел в Краснодаре днем 20 января 2025 года. Охранники Свято-Екатерининского кафедрального собора обратили внимание на мужчину, который ходил по храму и громко говорил по телефону.

Оказалось, что посетитель собора звонил в экстренную службу 112 и в скорую помощь, требуя приезда спасателей, журналистов, полицейских и медиков. Мужчина кричал, что возьмет людей в заложники и «устроит шоу», затем вынул из кармана кухонный нож.

Через несколько минут во дворе храма появились сотрудники ФСБ, патрульно-постовой службы МВД и казачества, а также бригада скорой помощи. Сергей Новиков выбросил нож, поднял руки и проследовал в полицейский автомобиль.

В ходе расследования выяснилось, что незадолго до происшествия Сергей Новиков поссорился со своими родственниками, которые уговаривали его обратиться в реабилитационный центр, чего он очень боялся. Выйдя из дома, мужчина отправился бродить по городу и зашел в храм.

Его поведение, утверждал фигурант, не имело целью причинить кому-то вред, он лишь пытался привлечь внимание правоохранительных органов и средств массовой информации к обстоятельствам, которые, по мнению господина Новикова, представляли для него опасность.

Уголовное дело после инцидента в Свято-Екатерининском кафедральном соборе было возбуждено по ч. 3 ст. 207 УК РФ, то есть речь шла о заведомо ложном сообщении о готовящемся террористическом акте в целях дестабилизации деятельности органов власти.

Наказание по этой части статьи УК — от шести до восьми лет лишения свободы.

Однако в ходе судебного процесса прокуратура предложила переквалифицировать обвинение Сергею Новикову на менее тяжкий состав — ч. 2 ст. 207 УК РФ, то есть заведомо ложное сообщение о теракте на объекте социальной инфраструктуры с наказанием от трех до пяти лет.

Суд согласился с мнением обвинения, признав, что злоумышленник не намеревался дестабилизировать работу органов власти, а хотел привлечь внимание исключительно к своей персоне.

В период расследования и суда Сергей Новиков находился в следственном изоляторе. После вступления приговора в силу он должен быть доставлен в колонию-поселение под конвоем.

Анна Перова, Краснодар