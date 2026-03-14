Суд арестовал имущество ООО «Олимпситистрой» в Хостинском районе Сочи

Арбитражный суд Краснодарского края наложил арест на имущество ООО «Олимпситистрой» в Хостинском районе Сочи. Решение принято по иску первого заместителя военного прокурора Южного военного округа, который требует признать недействительной сделку между АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) и компанией, заключенную в июле 2021 года, пишет «Ъ».

По данным надзора, ГУОВ передало «Олимпситистрою» участок площадью 0,34 га и недостроенное здание площадью 630 кв. м на улице Лысая Гора с существенным занижением цены. Стоимость комплекса составила 59,4 млн руб., тогда как рыночная оценка на момент сделки достигала 82,3 млн руб. Участок находится в зоне многоэтажной жилой застройки и предназначен для строительства 40-квартирного дома с помещениями для работы с детьми и автостоянкой на 36 машино-мест. В прокуратуре считают, что сделка была совершена в ущерб интересам государства, так как руководство «Олимпситистроя» знало или должно было знать о ее градостроительной ценности. Предварительное заседание по иску назначено на 7 апреля.

Компания «Олимпситистрой» связана с уголовным делом против бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Соучредитель фирмы Александр Фомин был арестован в апреле 2024 года и признан виновным в даче взятки, связанной с заключением контрактов Минобороны. Следствие установило, что Фомин финансировал строительство и реставрацию объектов, принадлежащих Иванову, включая московскую усадьбу С. Волконской — А. К. фон Мекка и усадьбу Панкратово в Тверской области. Сумма полученной Ивановым взятки оценивается в 1,3 млрд руб. Уголовное дело о получении и передаче взяток в суд пока не поступало.