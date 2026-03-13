Прокуратура поднялась на Лысую гору

Военная прокуратура обратилась в суд за аннулированием сделки между АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) и ООО «Олимпситистрой» (ОСС). По данным надзора, в 2021 году ГУОВ передало «Олимпситистрою» участок и недостроенный дом на улице Лысая гора в Сочи с существенным занижением цены. Соучредителем ОСС является Александр Фомин, обвиняемый в даче взятки заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Арбитражный суд Краснодарского края наложил арест на имущество компании «Олимпситистрой», расположенное в Хостинском районе Сочи. Обеспечительные меры приняты при подготовке к рассмотрению иска первого заместителя военного прокурора Южного военного округа в защиту интересов РФ в лице Министерства обороны.

Военная прокуратура требует признать недействительной сделку, заключенную в июле 2021 года между АО «Главное управление обустройства войск» и московским ООО «Олимпситистрой». По договору об отступном ГУОВ передало коммерческой структуре имущественный комплекс в Сочи, в том числе участок площадью 0,34 га и расположенное на нем недостроенное здание (степень готовности — 8%) площадью 630 кв. м. Участок находится на улице Лысая гора выше микрорайона Светлана, между дублером Курортного проспекта и железнодорожной линией.

По данным надзора, стоимость передаваемой в пользу ОСС недвижимости была существенно занижена — имущественный комплекс отчужден по цене 59,4 млн руб., при этом его рыночная стоимость на момент сделки составляла 82,3 млн руб.

Участок находится в зоне многоэтажной жилой застройки, вид его разрешенного использования — строительство 40-квартирного жилого дома с помещениями для работы с детьми и автостоянкой на 36 парковочных мест. «В этой связи компания “Олимпситистрой” не могла не осознавать градостроительную ценность приобретаемого земельного участка. Сделка совершена в ущерб интересам государства в лице Минобороны России, поскольку руководство ОСС знало или должно было знать о причинении явного ущерба акционерному обществу ГУОВ»,— говорится в заявлении первого заместителя военного прокурора Южного военного округа. Предварительное заседание по иску надзорного ведомства пройдет в Арбитражном суде Краснодарского края 7 апреля.

Компания «Олимпситистрой» стала известна в ходе расследования уголовного дела в отношении Тимура Иванова, бывшего заместителя министра обороны РФ. Александр Фомин, соучредитель «Олимпситистроя», был арестован в апреле 2024 года одновременно с господином Ивановым. Компании господина Фомина, в том числе ОСС, были крупными подрядчиками Минобороны. В частности, они выполняли работы в Кемеровском президентском училище на сумму 2,4 млрд руб., Тверском суворовском училище (4,1 млрд руб.) и Омском кадетском корпусе (6,7 млрд руб.). Как выяснило следствие, в обмен на получение контрактов Александр Фомин за свой счет строил и реставрировал принадлежащие господину Иванову объекты, в том числе городскую усадьбу С. Волконской — А. К. фон Мекка в Москве и усадьбу Панкратово в Тверской области. Следствие квалифицировало эти действия Тимура Иванова как получение взятки на сумму 1,3 млрд руб. Александр Фомин привлекается как взяткодатель, он признает вину. Уголовное дело о получении и передаче взяток в суд пока не поступало.

Анна Перова, Краснодар; Мария Локотецкая