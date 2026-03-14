В Ростовской области потушили 12 техногенных пожаров и 16 загораний травы

За сутки 13 марта пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области потушили 12 техногенных пожаров и 16 загораний сухой растительности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

По данным регионального ГУ МЧС, также в минувшие сутки произошло одно ДТП и погиб один человек. На места происшествий выезжали 304 человека и 76 единиц техники.

На 14 марта в планах спасателей – 119 выжиганий сухой растительности в 26 муниципалитетах Дона.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», ночью 13 марта в южной столице произошло возгорание частного дома на ул. Мадояна.

Ефим Мартов