В Ростове-на-Дону ночью загорелся двухэтажный частный дом

В Ростове-на-Дону прошедшей ночью произошло возгорание частного дома на улице Мадояна. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

О происшествии оперативным службам стало известно в районе 21:15. Прибывшие на место расчеты установили, что огонь охватил двухэтажное строение на площади 150 кв. м. В 23:20 пожар был локализован, а в 01:15 полностью ликвидирован. В тушении задействовали семь единиц техники и 28 человек. Спасенных, пострадавших, эвакуированных нет, отметили в МЧС.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в четверг, 12 марта, в Ростовской области ликвидировали 20 техногенных пожаров.

Константин Соловьев