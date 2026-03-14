Иран допустил введение платы в юанях за проход через Ормузский пролив

Иран рассматривает возможность разрешить ограниченному числу нефтяных танкеров проходить через Ормузский пролив при переходе на расчеты в юанях. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

После начала военной операции США и Израиля 28 февраля Иран ограничил движение по Ормузскому проливу и стал атаковать суда, которые пытаются пересечь морской коридор. Президент Франции Эмманюэль Макрон 9 марта объявил о начале работы группы G7 по возобновлению безопасного судоходства в Ормузском проливе.

По данным Financial Times, несколько европейских стран, включая Францию и Италию, начали переговоры с Ираном о гарантиях безопасного прохода их судов через пролив. Агентство Reuters сообщило 13 марта со ссылкой на источники, что иранские власти разрешили пройти через морской коридор двум танкерам для перевозки СПГ под флагом Индии.