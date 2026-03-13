Франция и Италия обсудили с Ираном условия прохода судов через Ормузский пролив

Несколько европейских стран, включая Францию и Италию, начали переговоры с Ираном о гарантиях безопасного прохода их судов через Ормузский пролив, который оказался заблокирован после начала военного конфликта США и Израиля с Ираном. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на трех чиновников, знакомых с ходом консультаций.

Два собеседника издания отметили, что одна из участвующих в переговорах стран — Франция. Один источник рассказал, что Италия также попыталась начать консультации с Ираном.

Как рассказали FT официальные лица, хотя в районе пролива с 2024 года действует миссия ЕС Aspides по защите торговых судов от ударов, ни один европейский флот не готов сопровождать корабли через Ормузский пролив, если возникнет риск нападения. Собеседники газеты пояснили, что европейские страны опасаются эскалации войны.

Другой чиновник отказался назвать ведущие переговоры страны. Он добавил, что внутри Евросоюза нет единства по вопросу переговоров с Ираном. «Государства ЕС придерживаются совершенно разных взглядов по этому вопросу, что усложняет ситуацию»,— цитирует FT его слова.

Тегеран ограничил движение по Ормузскому проливу после начала конфликта с США и Израилем 28 февраля. Из-за этого цена нефти Brent дважды за последние недели превышала отметку в $100 за баррель.12 марта президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о начале работы группы G7, которая должна заняться организацией «скоординированных действий с участием военно-морских сил» для возобновления безопасного судоходства в Ормузском проливе. США неоднократно обещали сопровождать суда через морской коридор, однако этого до сих пор не произошло.