Макрон объявил о миссии по разблокировке Ормузского пролива

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о подготовке «оборонной миссии» для возобновления безопасного судоходства в Ормузском проливе, который оказался заблокирован после начала военного конфликта между США, Израилем и Ираном. Заявление прозвучало на пресс-конференции на Кипре, передает BFM TV.

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

По словам господина Макрона, операция будет проводиться совместно с европейскими и неевропейскими партнерами. Ее цель — сопровождение контейнеровозов и танкеров, как только острая фаза конфликта завершится.

Франция также направит в регион два дополнительных фрегата в рамках существующей миссии ЕС Aspides, действующей в Красном море с 2024 года. Таким образом, французская группировка увеличится до восьми фрегатов, двух десантных вертолетоносцев и авианосца «Шарль де Голль».

Визит французского президента на Кипр состоялся после атаки иранских беспилотников на британскую военную базу Акротири. Эмманюэль Макрон подчеркнул, что нападение на остров является атакой на всю Европу, а его оборона — вопрос общеевропейской безопасности.

Франция, Германия и Великобритания ранее предупредили о готовности применить военную силу в случае продолжения Ираном неизбирательных ударов по их союзникам в регионе. Британский министр обороны подтвердил, что самолеты с баз на Кипре и в Бахрейне будут сбивать иранские беспилотники и ракеты.