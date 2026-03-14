Михаил Вьюгин вышел из состава владельцев компании Ura.ru
Экс-глава редколлегии Михаил Вьюгин вышел из состава совладельцев ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания» — юридическое лицо издания Ura. ru. Согласно данным ЕГРЮЛ, 100% владельцем компании стало ООО «Реадовка67», ранее 25% принадлежало Михаилу Вьюгину.
Напомним, в конце ноября 2025 года Ura. ru вошло в холдинг «Ридовка» (Telegram-канал Readovka) Андрея Ткаченко. В декабре глава холдинга господин Ткаченко уволил главу редколлегии Михаила Вьюгина, главного редактора издания Диану Козлову, заместителя главного редактора Антона Ольшанникова. Тогда заявлялось, что увольнение Михаила Вьюгина связано с неэффективным управлением и «беспрецедентно высоким уровнем выплат».
Смена владельцев СМИ произошла на фоне судебных разбирательств по иску Генпрокуратуры РФ по изъятию активов у бизнесменов Артема Бикова и уже арестованного Алексея Боброва, которых и называли конечными владельцами СМИ. Также уголовное дело возбуждено в отношении экс-редактора Дениса Аллаярова.