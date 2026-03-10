Депутат и сотрудник Ura.ru выступили в суде по делу экс-редактора Аллаярова

Во время очередного судебного процесса в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга по делу бывшего редактора информационного агентства Ura.ru Дениса Аллаярова допросили свидетелей со стороны защиты.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Аллаяров

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Денис Аллаяров обвиняется по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий). Согласно обвинению, в апреле 2024 года журналист договорился со своим дядей Андреем Карповым, который на тот момент занимал должность начальника уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу, что тот будет передавать ему оперативные сводки для написания эксклюзивных новостей по криминальной тематике. По данным следствия, экс-силовик согласился — по его словам, он хотел помочь племяннику в продвижении по карьерной лестнице. Журналист получал сводки вплоть до 2 апреля 2025 года. Денис Аллаяров утверждает, что никаких денег за совершение незаконных действий не передавал. Андрею Карпову суд назначил четыре года условно, учитывая его сотрудничество со следствием. Трудовой контракт с Денисом Аллаяровым был завершен 27 ноября — в тот день, когда агентство Ura.ru вошло в состав холдинга «Ридовка».

Сначала перед судом выступил депутат думы Екатеринбурга от «Единой России» Тимофей Жуков. Он рассказал, что знаком с подсудимым около десяти лет. По его словам, Денис Аллаяров — отличный специалист и журналист. «Дениса могу охарактеризовать как высокого профессионала. Он не спекулировал информацией, не занимался информационным шантажом, не вел анонимные telegram-каналы. Денис за этим замечен не был»,— подчеркнул господин Жуков.

Следующим допросили заместителя главного редактора Ura.ru Игоря Сергеева. На прошлых заседаниях сторона обвинения предоставила доказательства того, что руководитель редколлегии Михаил Вьюгин давал ему распоряжения о выплате премий Денису Аллаярову, на которые он должен был покупать оперативные сводки МВД. Игорь Сергеев охарактеризовал Дениса Аллаярова как профессионала — дотошного и внимательного.

Сторона обвинения уточнила у Игоря Сергеева, подтверждает ли он переписку с господином Вьюгиным. «Я и мой адвокат просили, чтобы нам предоставили полную переписку, но нам отказали. Сообщения были в корпоративном чате. Когда были обыски, сотрудник следственного комитета сразу подошел к моему ПК, сделал скрин. Не очень понятно, зачем мне об этом писать. Если Вьюгин дает мне какие-то поручения, то он не знает, что входит в мои должностные обязанности, потому что движение зарплат и премий — не мои полномочия. Такие вопросы решал главный редактор или директор. Если Вьюгин пишет мне, почему он не написал напрямую главному редактору?»,— ответил Игорь Сергеев.

Затем на суде выступили начальник управления молодежной политики администрации Екатеринбурга Артем Николаев и заместитель главы Екатеринбурга Сергей Плахотин. Они рассказали о Денисе Аллаярове, как о добродушном, честном человеке, который всегда готов помочь и поддержать.

Следующее заседание назначено на 30 марта. На нем будут исследовать вещественные доказательства со стороны защиты.

Артем Путилов