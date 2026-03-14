Юрий Слюсарь: военные сбили беспилотники в двух районах Ростовской области

Вечером 13 марта и ночью 14 марта в Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки были уничтожены БПЛА в Чертковском и Шолоховском районах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Дона Юрий Слюсарь.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться»,– написал глава региона. По его словам, в Ростовской области сохраняется беспилотная опасность.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», ночью и утром 13 марта силы ПВО уничтожили беспилотники над Таганрогом и Миллеровским районом.

Ефим Мартов