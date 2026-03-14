Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В порту «Кавказ» пострадали три человека из-за атаки БПЛА

В порту «Кавказ» Темрюкского района пострадали три человека в результате атаки БПЛА в ночь на 14 марта. Об этом заявили в оперативном штабе Краснодарского края.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Пострадавших при налете беспилотников госпитализировали в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь.

По данным оперштаба, упавшие обломки БПЛА повредили техническое судно и спровоцировали возгорание на причальном комплексе. В настоящий момент локальное возгорание ликвидировано.

На месте происшествия работают экстренные службы.

София Моисеенко

Новости компаний Все