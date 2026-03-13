Экс-президента Бразилии Болсонару госпитализировали с бактериальной пневмонией

Бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару госпитализировали в больницу Бразилиа с бактериальной пневмонией. Об этом сообщает CNN Brazil со ссылкой на заявление медучреждения. Господин Болсонару с ноября 2025 года отбывает 27-летний тюремный срок по делу о попытке госпереворота.

Жаира Болсонару доставили в больницу после того, как у него поднялась температура и снизился уровень насыщения крови кислородом. Он находится в отделении интенсивной терапии и получает лечение внутривенными антибиотиками.

В январе 70-летнего Жаира Болсонару перевели из камеры в штаб-квартире Федеральной полиции в спецблок из-за проблем со здоровьем. В конце декабря его временно освободили из-под стражи для проведения операции по удалению грыжи. Предыдущую операцию господину Болсонару провели в апреле 2025 года.

