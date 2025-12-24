Экс-президент Бразилии покинул тюрьму из-за операции по удалению грыжи

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару, который отбывает 27-летний тюремный срок за попытку государственного переворота, с разрешения Верховного суда был временно освобожден из-под стражи для проведения операции по удалению паховой грыжи. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источник в клинике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару

Фото: Evaristo SA / AFP Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару

Фото: Evaristo SA / AFP

Разрешение на освобождение 70-летнего Жаира Болсонару из тюрьмы Верховный суд выдал после экспертной оценки осужденного, пишет издание. Экспертиза показала, что заключенному необходима операция по медицинским показаниям. До этого Болсонару проводили операцию в этой же клинике в апреле.

Как сообщили журналисты агентства, сегодня перед операцией Болсонару на парковку клиники DF Star заехала колонна черных автомобилей и мотоциклов. Точный срок пребывания бывшего бразильского президента в больнице не уточняется. Бывший президент неоднократно сталкивался с проблемами со здоровьем после ножевого ранения в живот во время своей президентской кампании в 2018 году.

Экс-президента осудили за попытку государственного переворота после поражения на выборах в 2022 году. Вместе с ним были осуждены шесть его ближайших сторонников. Болсонару отбывает свой 27-летний срок в штаб-квартире Федеральной полиции в столице Бразилии с 25 ноября. Осужденный находился под домашним арестом с августа, а 22 ноября был взят под стражу после неудачной попытки снять электронный браслет с ноги при помощи паяльника. Сам Болсонару отрицает, что совершал противоправные действия.

