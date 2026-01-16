Бывшего президента Бразилии Болсонару перевели в тюремный спецблок
Федеральный верховный суд Бразилии постановил перевести бывшего президента страны Жаира Болсонару из камеры в штаб-квартире Федеральной полиции в спецблок тюремного комплекса «Папудинья» из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщил телеканал CNN Brasil.
В камере площадью почти 65 кв. м, куда перевели экс-президента, есть оборудованная кухня, холодильник, двуспальная кровать, телевизор, ванная комната с горячим душем и отдельный внутренний дворик для прогулок, сообщил судья Федерального верховного суда Бразилии Александр де Мораес.
Перед тем, как суд рассмотрит запрос на перевод господина Болсонару в тюремную больницу, экс-президент должен пройти медицинское обследование. По данным CNN Brasil, Жаир Болсонару продолжает испытывать боли в области живота. В сентябре 2018 года на экс-президента было совершено покушение, при котором он получил ножевое ранение в область живота.
В конце декабря 2025 года Жаир Болсонару, отбывающий 27-летний тюремный срок за попытку госпереворота, был временно освобожден из-под стражи для проведения операции по удалению грыжи. Предыдущую операцию ему провели в апреле.
Жаир Болсонару занимал пост президента Бразилии с 2019 по 2023 год. В январе 2023 года сторонники господина Болсонару, которые не были согласны с его поражением на выборах, устроили протесты в столице и ворвались в здания Национального конгресса Бразилии, Президентского дворца и Верховного суда. Суд постановил поместить экс-президента под домашний арест в августе 2025 года, а 11 сентября назначил ему срок. Под стражу экс-президента взяли 22 ноября после неудачной попытки снять электронный браслет с ноги при помощи паяльника.
