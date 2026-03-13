Чемпион России по боксу требует компенсацию за травмы после избиения в Крыму

Чемпион России по боксу Дмитрий Двали, ставший жертвой нападения летом 2024 года в Феодосии, намерен получить компенсацию за моральный ущерб, причиненный ему нападавшими. По словам спортсмена, выплата могла бы частично покрыть расходы на лечение и реабилитацию, так как в результате драки он потерял зрение на один глаз. Судебное заседание по этому делу запланировано на конец марта.

«Это не такая уж большая сумма, учитывая, что впереди у меня еще процедуры. Но пока я не хочу ее озвучивать. Один раз мне уже отказали, поэтому нельзя сказать, что мы уверены в успехе»,— сообщил господин Двали в интервью «КП-Крым». Он отметил, что поврежденный глаз его практически не беспокоит, однако боксер не теряет надежды на восстановление зрения и следит за новыми достижениями офтальмологической науки.

Инцидент произошел 28 июля 2024 года на городской набережной Феодосии. Дмитрий Двали вместе с другом вступился за юношу, которого избивала толпа, и пытался разнять конфликт. В ответ спортсмена жестоко избили. Последствия оказались серьезными: Дмитрий Двали перенес восемь операций.

В декабре 2025 года суд вынес приговор семерым молодым людям, участвовавшим в нападении: они получили различные сроки лишения свободы от 1,5 до 3,8 года. Несмотря на судебное наказание преступников, боксер продолжает бороться за возмещение морального вреда и надеется, что компенсация поможет ему частично покрыть расходы на медицинское восстановление.

Мария Удовик