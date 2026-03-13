«Аэрофлот» откроет прямые рейсы из Краснодара в Анталью с 25 апреля

Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о запуске регулярного авиасообщения между Краснодаром и турецкой Антальей. Прямые рейсы по этому маршруту начнут выполнять с 25 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

На первом этапе полеты будут осуществляться четыре раза в неделю — по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. В авиакомпании отметили, что по мере роста спроса частоту рейсов планируют увеличить. Уже к концу мая перелеты на популярный турецкий курорт будут выполняться ежедневно.

Для выполнения рейсов на линии Краснодар — Анталья авиакомпания задействует самолеты Boeing 737. Лайнеры будут работать в двухклассной компоновке — с салонами бизнес-класса и эконом-класса, что позволит пассажирам выбирать различные варианты перелета в зависимости от уровня комфорта.

Запуск нового международного направления расширяет маршрутную сеть «Аэрофлота» из Краснодара. Воздушное сообщение с городом перевозчик возобновил в сентябре 2025 года. Тогда аэропорт кубанской столицы вновь начал принимать и отправлять рейсы после трехлетнего перерыва в работе.

В рамках текущего сезонного расписания «Аэрофлот» выполняет прямые рейсы из Краснодара в семь российских городов. Самолеты отправляются в Москву, Санкт-Петербург, Красноярск, Екатеринбург, Уфу, Казань и Новосибирск. Помимо этого, из столицы Краснодарского края выполняются международные рейсы в Ереван, Стамбул, Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

После возобновления работы аэропорта увеличился и объем пассажирских перевозок. По данным таможенных служб, в 2025 году специалисты проверили 560 воздушных судов, а также более 67 тыс. пассажиров и членов зарубежных экипажей. Кроме того, сотрудники досмотрели около 41,5 тыс. единиц багажа общим весом свыше 690 т.

По данным профильных служб, среди зарубежных направлений наибольшей популярностью у жителей Краснодара пользуются Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Узбекистан. Запуск нового рейса в Анталью должен дополнительно усилить позиции Турции как одного из наиболее востребованных туристических направлений для жителей региона.

Мария Удовик