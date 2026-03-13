Партия рэпера Балендры Шаха победила на досрочных парламентских выборах в Непале

По итогам прошедших 5 марта в Непале досрочных парламентских выборов победу одержала оппозиционная Партия национального спасения, возглавляемая рэпером и бывшим мэром Катманду Балендрой Шахом. Как пишет Reuters, рэпер может стать следующим премьер-министром Непала.

Балендра Шах

Фото: Umesh Karki / AP Балендра Шах

Партия национального спасения получила 182 места в 275-местной нижней палате парламента. Это самый высокий показатель в стране за последние 60 лет. Старейшая партия страны — «Непальский Конгресс» — осталась с 38 местами. По мнению экспертов, опрошенных Reuters, у Балендры Шаха «есть все шансы создать стабильное правительство на следующие пять лет». За последние 35 лет в стране сменилось 32 правительства.

Партия национального спасения была создана три года назад и более широкую известность получила после протестов непальской молодежи в сентябре 2025 года, получивших название «Революция поколения Z». Ее участники выступали против коррупции и запрета соцсетей в стране. Во время беспорядков в Непале погибли 77 человек, правительство ушло в отставку.

Алена Миклашевская