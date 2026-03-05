Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Новый герой непальцев и непалок

Как популярный рэпер и экс-мэр Катманду стал фаворитом парламентских выборов

5 марта, спустя пять месяцев после сотрясшей Непал революции поколения Z, страна идет на парламентские выборы. На фоне крайнего разочарования непальцев традиционными политическими силами, дискредитировавшими себя коррупцией и неэффективным управлением, самые большие шансы на кресло премьер-министра Непала имеет 35-летний популярный рэпер Бален, который успел опробовать свои силы в сфере управления в качестве мэра Катманду.

Балендр Шах (Бален)

Балендр Шах (Бален)

Фото: Navesh Chitrakar / File Photo / Reuters

Балендр Шах (Бален)

Фото: Navesh Chitrakar / File Photo / Reuters

Имя Балендры Шаха, известного в народе как просто Бален, зазвучало в качестве потенциального нового лидера Непала почти сразу же после спада охвативших всю страну протестов в прошлом сентябре. Шарма Оли, сохранявший за собой много лет подряд пост премьера, был вынужден тогда проститься со своим креслом, но Бален временно занять этот пост отказался, предпочтя подождать и побороться за власть на выборах. В январе он ушел с должности столичного мэра, чтобы сконцентрироваться на парламентской кампании. И судя по всему, расчет оказался верен.

В Непале нет надежных опросов общественного мнения. Тем не менее эксперты и СМИ едины во мнении, что именно Бален, ставший вслед за восстанием поколения Z против запрета соцсетей и против коррупции самой популярной и объединяющей фигурой в стране, будет победителем нынешних выборов.

Раньше 35-летний политик был всего лишь музыкантом, хотя и довольно популярным. Его песни в стиле рэп, часто критикующие правящий класс Непала, нашли отклик у многих в стране, где 20% из 30 млн жителей живут в крайней нищете и где чуть менее половины населения моложе 24 лет.

Несколько лет назад Бален впервые попробовал конвертировать свою популярность в политический успех, одержав в мае 2022 года уверенную победу на выборах мэра Катманду. За прошедшие с тех пор три года он закрепил за собой имидж крепкого хозяйственника, сумев улучшить городскую инфраструктуру, наладить вывоз и переработку мусора и повысить качество здравоохранения. В столице он оказался настолько популярен, что теперь на автобусах, прибывающих в Катманду, красуются наклейки с надписью: «Направляемся в город Балена».

Единственное, что не раз ставили в вину молодому деятелю его противники, это пренебрежение к публичным выступлениям. На это он отвечал, что «не умеет говорить, зато умеет работать»,— и это звучало как еще одна шпилька несистемного политика в адрес политического истеблишмента.

Идя на нынешние парламентские выборы, партия Балендры Шаха — Национальная независимая партия — сделала ставку на создание в Непале, где безработица среди молодежи достигает 20,6%, около 1,2 млн новых рабочих мест.

Кроме того, эта политическая сила вознамерилась повысить доход на душу населения в стране с $1,4 тыс. до $3 тыс., удвоить ВВП и обеспечить социальной защитой, прежде всего медицинским страхованием, все население. На выполнение этих задач Бален со товарищи отводят себе пять лет.

Что касается внешней политики, то небольшая гималайская страна, расположенная между Китаем и Индией, традиционно склонялась то к Пекину, то к Дели, в зависимости от того, кто был у власти. Непальские коммунистические партии по понятным причинам всегда считались ближе к Китаю.

Национальная независимая партия во главе с экс-мэром Катманду пошла по пути «и нашим, и вашим», прописав в своей программе, что намеревается выстраивать «сбалансированные внешние отношения» со своими соседями.

На прошлых всеобщих парламентских выборах 2022 года центристы с популярным мэром Баленом финишировали лишь с четвертым результатом, заметно уступив всем трем традиционным политическим силам Непала — Объединенной коммунистической партии Непала (маоистской) экс-премьера Пушпы Камала Дахала, Компартии, чьим членом является отстраненный с поста премьера Шарма Оли, и «Непальскому конгрессу».

На этот раз у партии Балена есть все шансы оставить доминировавшую в прошлом тройку традиционных политических партий позади.

Голосование в Непале видится многим из 19 млн избирателей (почти 900 тыс. из которых примут участие в выборах впервые) как противостояние между «старой гвардией» и новым поколением политиков, открытых к переменам.

Впрочем, долгосрочный успех вероятных победителей будет во многом зависеть от того, насколько профессиональными людьми новый премьер окружит себя для реформы отжившей административной системы, раздираемой коррупцией.

«Особенность Балена заключается в том, что он поддерживает связь с молодежью посредством коротких сообщений в социальных сетях, но после того, как он станет премьер-министром, это будет для него непросто. Нужна команда, эксперты и поддержка, при существующем государственном аппарате он не сможет работать и будет уничтожен, как дерево, пораженное термитами»,— отметил непальский независимый политический аналитик Пуранджан Ачарья.

Наталия Портякова

Непальская армия патрулирует территорию у сгоревшего автомобиля

Непальская армия патрулирует территорию у сгоревшего автомобиля

Фото: Zuma / TASS

Военнослужащие армии Непала сдерживают заключенных, пытающихся сбежать из тюрьмы Диллибазар

Военнослужащие армии Непала сдерживают заключенных, пытающихся сбежать из тюрьмы Диллибазар

Фото: Zuma / TASS

Последствия пожара в отеле Хилтон

Последствия пожара в отеле Хилтон

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Заключенные сжигают мебель возле тюрьмы Дилли-Базар в Катманду

Заключенные сжигают мебель возле тюрьмы Дилли-Базар в Катманду

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Армия Непала объявила о введении комендантского часа на территории всей страны до четверга

Армия Непала объявила о введении комендантского часа на территории всей страны до четверга

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Горящая резиденция президента Непала в Катманду

Горящая резиденция президента Непала в Катманду

Фото: Prabin Ranabhat / AP

Демонстранты пытаются снести внешнюю стену комплекса парламента

Демонстранты пытаются снести внешнюю стену комплекса парламента

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Участник протестов у здания Верховного суда

Участник протестов у здания Верховного суда

Фото: Bikram Rai / Reuters

Протестующие подожгли также здания Верховного суда и прокуратуры, а также совершили нападения на дома политиков и чиновников

Протестующие подожгли также здания Верховного суда и прокуратуры, а также совершили нападения на дома политиков и чиновников

Фото: Bikram Rai / Reuters

Протестующие празднуют поджег дворца Сингха Дурбар, в котором находилось правительство и ряд министерств

Протестующие празднуют поджег дворца Сингха Дурбар, в котором находилось правительство и ряд министерств

Фото: Prakash Timalsina / AP

Протестующие наблюдают за пожаром в здании парламента

Протестующие наблюдают за пожаром в здании парламента

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Участники протестов у здания Верховного суда

Участники протестов у здания Верховного суда

Фото: Bikram Rai / Reuters

Солдаты непальской армии патрулируют территорию возле Верховного суда

Солдаты непальской армии патрулируют территорию возле Верховного суда

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Демонстранты рушат забор вокруг парламентского квартала

Демонстранты рушат забор вокруг парламентского квартала

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Протестующие празднуют захват парламентского квартала в Сингха Дурбаре

Протестующие празднуют захват парламентского квартала в Сингха Дурбаре

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Разгромленный офис партии «Непальский конгресс», имеющей большинство в парламенте

Разгромленный офис партии «Непальский конгресс», имеющей большинство в парламенте

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Участники «Революции поколения Z» сооружают костер из автомобильных покрышек

Участники «Революции поколения Z» сооружают костер из автомобильных покрышек

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Протестующие фотографируются с фрагментами полицейской формы

Протестующие фотографируются с фрагментами полицейской формы

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Еще один автомобиль, сожженный во время протестов

Еще один автомобиль, сожженный во время протестов

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Демонстранты на фоне горящего офисе Коммунистической партии Непала — второй по популярности партии страны

Демонстранты на фоне горящего офисе Коммунистической партии Непала — второй по популярности партии страны

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Протесты не прекратились даже после разблокировки властями социальных сетей

Протесты не прекратились даже после разблокировки властями социальных сетей

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Протестующие строят баррикады и разводят костры на улицах Катманду

Протестующие строят баррикады и разводят костры на улицах Катманду

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Демонстранты продолжили протестовать у парламентского комплекса 9 сентября после новостей о гибели 19 человек

Демонстранты продолжили протестовать у парламентского комплекса 9 сентября после новостей о гибели 19 человек

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Сами протестующие называют происходящее «Революцией поколения Z» и кроме блокировки соцсетей выражают недовольство коррупцией во власти и социальным неравенством

Сами протестующие называют происходящее «Революцией поколения Z» и кроме блокировки соцсетей выражают недовольство коррупцией во власти и социальным неравенством

Фото: Adnan Abidi / Reuters

На фоне протестов подал в отставку премьер-министр страны Кхадга Прасад Шарма Оли

На фоне протестов подал в отставку премьер-министр страны Кхадга Прасад Шарма Оли

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Демонстранты разожгли костер у офиса партии «Непальский конгресс», имеющей большинство в парламенте

Демонстранты разожгли костер у офиса партии «Непальский конгресс», имеющей большинство в парламенте

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Членов правительства эвакуировали из резиденции на военных вертолетах на фоне беспорядков

Членов правительства эвакуировали из резиденции на военных вертолетах на фоне беспорядков

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Значимым фактором «Революции поколения Z» является экономический фактор. По данным Всемирного банка уровень безработицы среди молодежи превышает 20%

Значимым фактором «Революции поколения Z» является экономический фактор. По данным Всемирного банка уровень безработицы среди молодежи превышает 20%

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Помимо парламентского комплекса и офиса правящей партии, демонстранты проникли в резиденцию президента страны Рам Чандра Пауделя и подожгли дом премьер-министра

Помимо парламентского комплекса и офиса правящей партии, демонстранты проникли в резиденцию президента страны Рам Чандра Пауделя и подожгли дом премьер-министра

Фото: Adnan Abidi / Reuters

С 2008 года после свержения монархии в Непале сменилось 13 правительств

С 2008 года после свержения монархии в Непале сменилось 13 правительств

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Десятки тысяч людей вышли на протесты после введения властями Непала запрета на деятельность ряда крупных соцсетей

Десятки тысяч людей вышли на протесты после введения властями Непала запрета на деятельность ряда крупных соцсетей

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Демонстранты жгли машины, в том числе кареты скорой помощи

Демонстранты жгли машины, в том числе кареты скорой помощи

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Среди демонстрантов популярно интернет-движение «Nepo Kids», выступающее детей политиков, хвастающихся своим роскошным образом жизни

Среди демонстрантов популярно интернет-движение «Nepo Kids», выступающее детей политиков, хвастающихся своим роскошным образом жизни

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Ситуация обострилась после того, как участники протестов зашли в здание непальского парламента

Ситуация обострилась после того, как участники протестов зашли в здание непальского парламента

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

По информации СМИ, полиция стреляла по участникам протестов боевыми патронами

По информации СМИ, полиция стреляла по участникам протестов боевыми патронами

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

В результате столкновений погибли не менее 19 человек. Пострадали более 250, среди них 28 полицейских

В результате столкновений погибли не менее 19 человек. Пострадали более 250, среди них 28 полицейских

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Протестующие перед бронированной машиной

Протестующие перед бронированной машиной

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Автомобиль, сожженный в ходе беспорядков

Автомобиль, сожженный в ходе беспорядков

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Демонстранты выкрикивали лозунги

Демонстранты выкрикивали лозунги

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Протестующие окружили бронированный автомобиль

Протестующие окружили бронированный автомобиль

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Убегающие от полиции протестующие буквально перепрыгивали через граничные стены

Убегающие от полиции протестующие буквально перепрыгивали через граничные стены

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Полиция применяла к протестующим слезоточивый газ и водометы

Полиция применяла к протестующим слезоточивый газ и водометы

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Демонстранты в ответ закидывали полицейских камнями

Демонстранты в ответ закидывали полицейских камнями

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

