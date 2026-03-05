Новый герой непальцев и непалок

5 марта, спустя пять месяцев после сотрясшей Непал революции поколения Z, страна идет на парламентские выборы. На фоне крайнего разочарования непальцев традиционными политическими силами, дискредитировавшими себя коррупцией и неэффективным управлением, самые большие шансы на кресло премьер-министра Непала имеет 35-летний популярный рэпер Бален, который успел опробовать свои силы в сфере управления в качестве мэра Катманду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Балендр Шах (Бален)

Фото: Navesh Chitrakar / File Photo / Reuters Балендр Шах (Бален)

Фото: Navesh Chitrakar / File Photo / Reuters

Имя Балендры Шаха, известного в народе как просто Бален, зазвучало в качестве потенциального нового лидера Непала почти сразу же после спада охвативших всю страну протестов в прошлом сентябре. Шарма Оли, сохранявший за собой много лет подряд пост премьера, был вынужден тогда проститься со своим креслом, но Бален временно занять этот пост отказался, предпочтя подождать и побороться за власть на выборах. В январе он ушел с должности столичного мэра, чтобы сконцентрироваться на парламентской кампании. И судя по всему, расчет оказался верен.

В Непале нет надежных опросов общественного мнения. Тем не менее эксперты и СМИ едины во мнении, что именно Бален, ставший вслед за восстанием поколения Z против запрета соцсетей и против коррупции самой популярной и объединяющей фигурой в стране, будет победителем нынешних выборов.

Раньше 35-летний политик был всего лишь музыкантом, хотя и довольно популярным. Его песни в стиле рэп, часто критикующие правящий класс Непала, нашли отклик у многих в стране, где 20% из 30 млн жителей живут в крайней нищете и где чуть менее половины населения моложе 24 лет.

Несколько лет назад Бален впервые попробовал конвертировать свою популярность в политический успех, одержав в мае 2022 года уверенную победу на выборах мэра Катманду. За прошедшие с тех пор три года он закрепил за собой имидж крепкого хозяйственника, сумев улучшить городскую инфраструктуру, наладить вывоз и переработку мусора и повысить качество здравоохранения. В столице он оказался настолько популярен, что теперь на автобусах, прибывающих в Катманду, красуются наклейки с надписью: «Направляемся в город Балена».

Единственное, что не раз ставили в вину молодому деятелю его противники, это пренебрежение к публичным выступлениям. На это он отвечал, что «не умеет говорить, зато умеет работать»,— и это звучало как еще одна шпилька несистемного политика в адрес политического истеблишмента.

Идя на нынешние парламентские выборы, партия Балендры Шаха — Национальная независимая партия — сделала ставку на создание в Непале, где безработица среди молодежи достигает 20,6%, около 1,2 млн новых рабочих мест.

Кроме того, эта политическая сила вознамерилась повысить доход на душу населения в стране с $1,4 тыс. до $3 тыс., удвоить ВВП и обеспечить социальной защитой, прежде всего медицинским страхованием, все население. На выполнение этих задач Бален со товарищи отводят себе пять лет.

Что касается внешней политики, то небольшая гималайская страна, расположенная между Китаем и Индией, традиционно склонялась то к Пекину, то к Дели, в зависимости от того, кто был у власти. Непальские коммунистические партии по понятным причинам всегда считались ближе к Китаю.

Национальная независимая партия во главе с экс-мэром Катманду пошла по пути «и нашим, и вашим», прописав в своей программе, что намеревается выстраивать «сбалансированные внешние отношения» со своими соседями.

На прошлых всеобщих парламентских выборах 2022 года центристы с популярным мэром Баленом финишировали лишь с четвертым результатом, заметно уступив всем трем традиционным политическим силам Непала — Объединенной коммунистической партии Непала (маоистской) экс-премьера Пушпы Камала Дахала, Компартии, чьим членом является отстраненный с поста премьера Шарма Оли, и «Непальскому конгрессу».

На этот раз у партии Балена есть все шансы оставить доминировавшую в прошлом тройку традиционных политических партий позади.

Голосование в Непале видится многим из 19 млн избирателей (почти 900 тыс. из которых примут участие в выборах впервые) как противостояние между «старой гвардией» и новым поколением политиков, открытых к переменам.

Впрочем, долгосрочный успех вероятных победителей будет во многом зависеть от того, насколько профессиональными людьми новый премьер окружит себя для реформы отжившей административной системы, раздираемой коррупцией.

«Особенность Балена заключается в том, что он поддерживает связь с молодежью посредством коротких сообщений в социальных сетях, но после того, как он станет премьер-министром, это будет для него непросто. Нужна команда, эксперты и поддержка, при существующем государственном аппарате он не сможет работать и будет уничтожен, как дерево, пораженное термитами»,— отметил непальский независимый политический аналитик Пуранджан Ачарья.

Наталия Портякова