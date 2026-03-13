Axios: операция США против Ирана продлится еще как минимум 2-3 недели
Президент США Дональд Трамп не планирует завершать военную операцию против Ирана в ближайшие 2-3 недели, считают опрошенные Axios израильские чиновники. При этом они допустили, что американский президент может «принять внезапное решение», если решит, что цели достигнуты.
По мнению одного из собеседников Axios, Корпус стражей исламской революции «еще недостаточно слаб», и США требуется время для достижения цели. После завершения операции Соединенных Штатов Иран может продолжить атаковать американских военнослужащих и страны Персидского залива, допустил арабский источник издания.
США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Белый дом заявлял, что операция продлится от четырех до шести недель. Президент Ирана Масуд Пезешкиан потребовал от США и Израиля репараций для завершения конфликта.
