Axios: операция США против Ирана продлится еще как минимум 2-3 недели

Президент США Дональд Трамп не планирует завершать военную операцию против Ирана в ближайшие 2-3 недели, считают опрошенные Axios израильские чиновники. При этом они допустили, что американский президент может «принять внезапное решение», если решит, что цели достигнуты.

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

По мнению одного из собеседников Axios, Корпус стражей исламской революции «еще недостаточно слаб», и США требуется время для достижения цели. После завершения операции Соединенных Штатов Иран может продолжить атаковать американских военнослужащих и страны Персидского залива, допустил арабский источник издания.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Белый дом заявлял, что операция продлится от четырех до шести недель. Президент Ирана Масуд Пезешкиан потребовал от США и Израиля репараций для завершения конфликта.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «"Львиный рык" не поколебал аятолл».