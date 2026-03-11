Президент Ирана потребовал от США и Израиля репараций для завершения конфликта

Президент Ирана Масуд Пезешкиан потребовал от Ирана и США выплаты репараций, а также «твердых международных гарантий против будущей агрессии». Он назвал это «единственным способом положить конец» конфликту.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан

Фото: Iran's Presidential website / WANA / Reuters Президент Ирана Масуд Пезешкиан

Фото: Iran's Presidential website / WANA / Reuters

«В разговоре с лидерами России и Пакистана я подтвердил приверженность Ирана миру в регионе»,— написал господин Пезешкиан в соцсети Х. Он также потребовал «признания законных прав Ирана» со стороны США и Ирана.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Тегеран стал атаковать цели в Израиле и американские военные базы на Ближнем Востоке. 11 марта заместитель главнокомандующего КСИР Али Фадави заявил, что президент США Дональд Трамп с 10 марта ищет способы заключить перемирие с Ираном. Американский президент утверждает, что в Иране «практически не осталось целей для ударов».