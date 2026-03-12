«Львиный рык» не поколебал аятолл

Совместная операция США и Израиля против Ирана превзошла в четверг, 12 марта, по длительности 12-дневную войну 2025 года. В отличие от прошлогодней военной кампании Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) удается поражать в восемь раз больше целей и простреливать наиболее удаленные районы Исламской Республики, рассказал “Ъ” израильский военный источник. Однако, как признает разведсообщество США, ситуация на фронте пока не поколебала позиции высшего руководства Ирана. Оно не только устояло под военным натиском, длящимся более полутора недель, но и сохранило контроль над обществом. Почувствовав силу, власти Исламской Республики потребовали от США и Израиля выплату репараций в том случае, если война прекратится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alaa Al Marjani, Reuters Фото: Alaa Al Marjani, Reuters

Операция «Львиный рык», которую Израиль в координации с США начал 28 февраля против Ирана, превзошла по длительности 12-дневную войну 2025 года (израильская операция «Народ как лев»). Но у двух военных кампаний есть различия не только по времени, пояснил “Ъ” израильский военный источник. По его словам, авиации ЦАХАЛа удается поражать в восемь раз больше объектов на территории Ирана и «достигать более отдаленных точек и районов, которые ранее не были целью, например прибрежной полосы и южного Ирана».

Довольно оптимистично успехи военной операции против Тегерана оценил и президент США. Вечером 11 марта Дональд Трамп заметил, что Тегеран находится «на грани срыва». «Это не значит, что мы собираемся прекратить это (военную кампанию.— “Ъ”) немедленно,— сказал глава Белого дома.— Но у них нет ни военно-морских сил, ни военно-воздушных сил, ни средств противовоздушной обороны, ни транспорта, ничего. У них нет систем контроля». Вашингтон, по его словам, смог бы уничтожить энергетическую инфраструктуру Ирана «за час», однако это сделало бы невозможным восстановление страны. «Думаю, у нас все идет хорошо. Главное, мы должны победить, победить быстро, но победить»,— сказал господин Трамп. По его словам, США не могут возвращаться «к войне с Ираном каждые два года».

Сейчас американо-израильские силы хотят уделить особое внимание уничтожению остатков ядерной промышленности Ирана. «В ходе серии ударов, проведенных в последние дни в Тегеране, израильские ВВС, действуя на основе точных разведданных ЦАХАЛа, нанесли удар по дополнительному объекту иранской ядерной программы»,— сообщила 12 марта пресс-служба израильской армии. Она уточнила, что был атакован комплекс «Талеган» под Тегераном. Пресс-служба ЦАХАЛа отметила: несмотря на значительный ущерб, который нанесла ядерной инфраструктуре Ирана прошлогодняя 12-дневная война, «иранский режим продолжал усилия по развитию и наращиванию возможностей, необходимых для разработки ядерного оружия».

Как рассказали источники израильской новостной корпорации Kan, в последние дни Израиль и США как раз обсуждали вариант с усилением атак на иранские ядерные объекты.

В ходе дискуссий, в частности, обсуждался вопрос о перспективах уничтожения запасов высокообогащенного урана, которые, по ряду предположений, так и остались под завалами ядерного центра в Фордо после американской операции «Полуночный молот» в июне 2025 года. Kan называет операцию по уничтожению ядерного материала выходом на финальную стадию военной кампании против Ирана, официальной целью которой изначально была смена власти в Иране и передача ее уличной оппозиции.

При этом противники Ирана открыто признают и то, что военные действия не смогли сломить режим. Как свидетельствуют оценки американского разведсообщества, высшее руководство Ирана, которое теперь возглавляет Моджтаба Хаменеи, вопреки расчетам США не оказалось на грани краха. Серия докладов разведки, на которые ссылается агентство Reuters, указывает, что иранские власти избежали переворота, который был одной из официальных целей американо-израильской операции, и даже смогли сплотиться.

Более того, представители иранского истеблишмента «сохраняют контроль над иранским обществом», пояснил один из источников Reuters. Израильские чиновники высокого ранга, которых также цитирует агентство, признаются, что уверенность в смене власти в Иране исчезла.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) де-факто держит в заложниках представителей некоторых политических институтов и их родственников, рассказывают источники оппозиционного издания IranWire. По их словам, именно давление со стороны силового аппарата привело к тому, что Моджтаба Хаменеи был избран верховным лидером. «КСИР вынудил нескольких несогласных членов Совета экспертов (специального органа, отвечающего за избрание рахбара.— “Ъ”) сделать такой выбор, угрожая им и членам их семей. Их молчание после голосования, вероятно, является результатом тех же самых угроз»,— пояснил порталу информированный источник.

В этой ситуации иранское руководство почувствовало себя в состоянии диктовать США и Израилю свои условия завершения войны.

«Единственный способ положить конец этой войне, развязанной сионистским режимом (властями Израиля.— “Ъ”) и США,— это признание законных прав Ирана, выплата репараций и предоставление твердых международных гарантий против будущей агрессии»,— сообщил в соцсети X вечером 11 марта президент Ирана Масуд Пезешкиан.

При этом помимо Ирана яростное противостояние Израилю продолжает оказывать ливанская группировка «Хезболла» — один из важнейших союзников Ирана на Ближнем Востоке. Вечером 11 марта группировка нанесла по Израилю первый с 28 февраля массированный удар: в течение нескольких часов по северным и центральным районам еврейского государства было запущено почти 200 ракет в сопровождении боевых беспилотников.

Как отметил в своем заявлении КСИР, обстрел из Ливана был результатом координации между Ираном и «Хезболлой». Хотя данные израильской разведки свидетельствуют, что ливанская группировка действовала сама и исходя из собственных интересов. «Решение "Хезболлы" нарастить ракетные обстрелы свидетельствует о том, что организация хочет действовать независимо и заставить Израиль сократить масштабы своей политики давления в Ливане,— заявил изданию Ynet высокопоставленный израильский чиновник.— Этого не произойдет».

Теперь Израиль задумался о полной ликвидации «Хезболлы», утверждают дипломатические источники The Washington Post. Еврейское государство не хочет терять время, просчитывая какие-либо политические риски, потому что внимание президента США Дональда Трампа, который мог бы одернуть израильтян, сейчас целиком и полностью сосредоточено на Иране.

Нил Кербелов