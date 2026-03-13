Макрон подтвердил намерение ЕС выдать Украине кредит в €90 млрд

Евросоюз выполнит обязательства по предоставлению Украине кредита в €90 млрд. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

«Если возникнут разногласия, долг каждой страны — выполнить данные обещания и политические обязательства, взятые на себя всеми в декабре»,— сказал господин Макрон (цитата по TF1). Выплаты Украине блокирует Венгрия. По словам главы венгерского МИДа Петера Сийярто, страна не даст своего согласия на выдачу кредита, пока не возобновится транзит по газопроводу «Дружба». Господин Сийярто считает, что Украина остановила поставки по «Дружбе», чтобы шантажировать Венгрию.

Общий объем кредита разделят на две части: €60 млрд направят на военные закупки, €30 млрд — на поддержку бюджета. Первый транш планируют перечислить в начале второго квартала 2026 года. 11 февраля Европарламент одобрил решение большинством голосов: 458 депутатов поддержали инициативу, 140 высказались против. Голосование стало завершающим этапом утверждения программы.

