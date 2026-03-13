Алексей Шипилов назначен председателем Краснодарского краевого суда

На должность председателя Краснодарского краевого суда назначен Алексей Шипилов. Об этом говорится в указе президента Российской Федерации Владимира Путина от 13.03.2026 №157 «О назначении судей федеральных судов».

Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Алексей Шипилов будет занимать должность в течение шести лет, согласно указу.

Кроме того, в Краснодарском крае назначили еще семь новых судей. Пост судьи Динского районного суда занял Андрей Хабаров. Елена Клыш назначена судьей Кропоткинского городского суда. Судьей Лазаревского районного суда Сочи стала Анастасия Зорина. Судьей Октябрьского районного суда Краснодара — Анастасия Поваляева. Судьей Отрадненского районного суда — Святослава Никитина. Судьей Туапсинского городского суда — Дарья Акулинина. Судьей Успенского районного суда — Олеся Сидоренко.

Президент также назначил на должность председателя Арбитражного суда Республики Адыгея Александра Боровика. На пост судьи Красногвардейского районного суда Республики Крым назначена Кристина Кардаш.

Алина Зорина